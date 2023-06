Comparte

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del programa «Podemos Hablar» de CHV, capítulo en donde participó Catalina Pulido, y donde también se presentaría, supuestamente, el diputado Vlado Mirosevic, pero que a última hora se habría bajado.

De acuerdo a la actriz, que reveló esta información, el parlamentario habría tenido un tema con su hijo, explicación que no la convenció.

«Había un cuarto invitado que era un misterio, porque nunca supe. Y bueno, yo salí de acá corriendo porque la grabación empezaba a la 9:00 de la noche. Llegué un cuarto para las 9:00. Llegó para allá y había mucho movimiento, mucho nerviosismo», inició comentando Catalina Pulido en un nuevo capítulo de «Las Indomables».

Luego continuó: «Entonces se me acerca el productor y me dice ‘Cata, te tengo que contar algo: hay un problema’. Vino Vlado Mirosevic, el presidente de la Cámara de Diputados, de invitado, llegó con toda su contingencia, sus guardias, autoblindado, olvídate, andaba con 450 personas. Recibió una llamada, dijo ‘mi hijo tuvo un accidente, me tengo que ir, está grave'».

«Nos fuimos todos bien preocupados, porque en realidad era cosa obvia. ¿A quién íbamos a llamar, Patricia, a las 9:00 de la noche? ‘Hola, te puedes venir ahora’, sin que te cobrara una millonada, porque a mí me lo hacen y yo cobro lo que quiero. Entonces, dijeron: ‘Ya, dejémoslo para mañana’«, sumó luego.

La teoría de Cata Pulido

Frente a esta situación, la intérprete compartió su singular teoría: «Nunca se supo nada. No se supo nada. Llegué a las 3 de la tarde a grabar, acabo de volver. No llegó él, llegó Juan Pablo Queraltó a reemplazarlo y dijo ‘nadie nunca supo más de él’. El productor lo llamó, no le contestó. Llamó a su periodista, tampoco le contestó. Y en sus redes sociales él aparecía haciendo su vida común, normal y silvestre».

«Y las malas lenguas, lo que dijeron ahí entre los productores, esto no es nombre mío, es lo que me dijeron ellos: es que parece que se le habían aconchado los meados al saber que yo iba a estar ahí presente«, relató.

Luego profundizó: «Acá hemos comentado de tonteras, él fue el estandarte del Apruebo. Bueno, yo comenté varias veces que me parecía bastante poco cálido él para ser el rostro del Apruebo. Pero me tinca que a lo mejor no quiso dar la cara, porque pensó que yo lo iba a encarar«.

Finalmente expresó: «Por su supuesto, yo no voy a ocupar un programa donde me están invitando, me están pagando para hablar de cosas entretenidas, para hablar de política. Muy por lo contrario. Pero resultó que ellos llegaron a esa conclusión«.