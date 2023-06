Comparte

El abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Gabriel Zaliansnik, conversó en La Mañana de Agricultura sobre los polémicos dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien aseguró que las isapres solo deben devolver los excedentes «a las personas que demandaron».

«Lo que ha ocurrido es que pareciera muchas veces primar más los mensajes que aparecen por la prensa que aquello que está asentado en el derecho, no solo en el fallo, sino en lo que está en la Ley», partió diciendo.

«El artículo tercero Código Civil establece el efecto relativo de la sentencia, es decir, lo que hace ayer la ministra Vivanco no es distinto a lo que dice nuestro Código Civil. Me llama mucho la atención el ruido que esto ha generado«, señaló.

«Lo que nunca debió haber ocurrido es que el Gobierno se enredara en este análisis ideológico que hizo del fallo, para promover esta extraña ley corta en el Congreso Nacional», criticó el abogado.

«Cuando se hacen esos cálculos exorbitantes de valores que debían reembolsar las isapres, en realidad quienes están haciendo esos cálculos no están tomando en consideración algo tan obvio, como es el hecho de que este fallo solamente es vinculante para quienes participaron de ese litigio«, advirtió.

«Pretender hacerlo extensivo a quienes no participaban del litigio es una aberración. Indudablemente que cuando la vocera replica diciendo lo que dice el artículo tercero del Código Civil, es sorprendente que todos reaccionen de forma confusa. Aquí hay que hacer autocrítica en la superintendencia de Salud, en el Minsal, de por qué leyeron el fallo en esa forma», sentenció.

«No coincido en hablar de la universalidad del fallo, todos los fallos en Chile no tienen el carácter de precedente universal. Son ilustrativos, a uno le gustaría que orientaran un cierto criterio, pero esto no es cocer y cantar. No basta con que alguien vaya a un tribunal, obtenga un fallo y eso se haga automáticamente aplicable al resto de las situaciones similares que se puedan presentar», destacó.

«El tema de las isapres es algo que no debió llegar a la Corte Suprema. Es un tema que debió resolverse hace mucho tiempo y en el que por razones absolutamente ideolóigicas y políticas no se avanzó y se ha optado por dejarlo en manos de los tribunales», explicó.